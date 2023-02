For The King II viser frem kjæledyr og leiesoldater i ny trailer

HQ

IronOak Games, utvikleren av For The King-spillene, har gitt ut en ny trailer for den kommende oppfølgeren, For The King II. Denne traileren gir oss en dypere titt på bordplatens eventyrstrategiopplevelse, og viser til og med noen av tilleggene som vil være tilgjengelige når den lanseres.

Dette vil inkludere landbåtbiler som lar spillerne enkelt reise rundt i oververdenen; leiesoldater og kjæledyr som kan rekrutteres til å kjempe sammen med spilleren; og Scourges, som er en forbedring av funksjonen fra det originale spillet.

Mens du kan sjekke ut den nye traileren nedenfor, kan du også ta en titt på noen nye skjermbilder som gir en ytterligere teaser av hva som vil bli tilbudt når For The King II kommer på PC i 2023.