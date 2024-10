Forbedre din aktive livsstil med MiiEGO MiiBuds Active Go

HQ

Som en del av vår pågående og omfattende videoserie Quick Look har vi sett nærmere på en ny sporty ørepropp fra MiiEGO. Disse in-ear-øreproppene, kjent som MiiBuds Active Go, er designet for de med en aktiv livsstil, ettersom de er utstyrt med et vanntett design og en kropp med ørekrok for å sikre en sikker passform uansett aktivitet.

Med en batterilevetid som kan vare så lenge som 100 timer, IPX7-sertifisering, et innebygd powerbank-etui og trådløs Qi-ladeteknologi, er det mye disse øreproppene har å by på.

Så for å finne ut om MiiBuds Active Go er de rette øreproppene for deg, bør du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker om dingsen.