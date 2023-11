Forbedre kringkastingskapasiteten din med Elgatos Prompter

HQ

Alle som er kjent med TV-nyheter og live-produksjoner vet at promptere ofte brukes for å holde kameramennene på sporet og for å gi dem informasjon og tekst å lese opp. Elgato har bestemt seg for at det finnes en plass i markedet for promptere for kreatører, og har nå utviklet nettopp dette.

Denne enheten, som går under navnet Elgato Prompter, kan festes til et kamera eller et webkamera og gjør det mulig å lese opp produsert tekst samtidig som man holder øyekontakt med kameraet. Den kan brukes til å speile en stream-chat eller et hvilket som helst vindu som du drar og slipper til den innebygde skjermen, og har til og med støtte for Stream Deck.

Vi har satt fokus på Elgato Prompter i vår siste episode av Quick Look, så husk å se videoen nedenfor for å høre Magnus' tanker og meninger om enheten.