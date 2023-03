Forbedre ladingen med Satechis GaN-lader

HQ

Hvis du har tenkt at enhetene dine har tatt for lang tid å lade, har vi kanskje bare en løsning for deg. Satechi har lansert en neste generasjons ladeløsning kjent som Compact GaN Charger. Dette bruker Gallium-nitridteknologi for å gi raskere og mer effektiv lading for teknologien din, alt mens du har flere porter, slik at du kan lade tre unike enheter samtidig, med strømutgangen intelligent endret avhengig av mengden enheter som er koblet til samtidig.

For å se om denne enheten er noe som kan forbedre ladespillet ditt, må du sjekke ut vår nyeste Quick Look, der vi har tatt en titt på Compact GaN Charger, og delt noen fakta og tanker om hvordan det fungerer i praksis.