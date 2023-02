Forbedre lydkvaliteten med Rødes Procaster-mikrofon

HQ

Hvis du produserer mye digitalt innhold, det være seg podcaster, streamer, videoer, kanskje til og med sanger, vil du være mer enn kjent med hvor viktig lyd av god kvalitet er. I ånden av dette har vi sjekket ut en rekke mikrofoner og miksere gjennom årene for å holde deg oppdatert på den nyeste og mest imponerende teknologien på dette feltet, noe vi fortsetter med i dag.

I den nyeste episoden av Quick Look har vi fått fingrene våre på Røde Procaster, en mikrofon i kringkastingskvalitet som er designet for å tilby ytelse på toppnivå, samtidig som den har et innebygd popfilter og et tett polarmønster for å blokkere støy fra omgivelsene. Unødvendig å si, hvis du leter etter en ny mikrofon for oppsettet ditt kan dette være en å passe på.