Forbedre lydoppsettet med Sonos Era 300

Hvis du har vært på utkikk etter et helt nytt høyttalersystem, har vi kanskje løsningen for deg. Som i den siste episoden av Quick Look har vi vottene våre på Sonos Era 300, som er en høyttaler som har som mål å levere en veldig dyp romlig lyd.

Med Dolby Atmos-støtte, Bluetooth- og Wi-Fi-tilkobling og berøringskontroller, for å se om denne høyttaleren er den for deg, sørg for å få med deg den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen tanker og meninger om Sonos Era 300-systemet.