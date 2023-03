Forbedre spillingen din med Samsung Odyssey Neo G7

HQ

Hvis du har lett etter en seriøs forbedring for spillmonitoren din kan den nyeste episoden av Quick Look være av interesse for deg.

Her titter nemlig Magnus på Samsung Odyssey Neo G7. Denne skjermen er hele 43 tommer, og har et mini-LED-panel som kan skryte av 4K og 144Hz. Den har også en responstid på 1 ms, noe som gjør den ideell for spill.

Men for å se om denne skjermen er noe for deg kan du altså sjekke ut den nye episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker om hva som gjør denne enheten unik.