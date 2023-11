Forbedre spillingen din med Scufs Envision Pro

HQ

Hvis du har vært på jakt etter en metode for å forbedre kontrollerspillet ditt har vi kanskje løsningen for deg. I den siste episoden av Quick Look har vi nemlig fått tak i Scuf Envision Pro, en proffkontroller med mange funksjoner som kan hjelpe deg med å spille bedre.

Med ultrahurtig trådløs tilkobling, justerbare utløsere, knapper som kan omprogrammeres, mekaniske brytere og til og med en rekke tilpassbare RGB-funksjoner er denne enheten perfekt for alle kontrollerspillere som ønsker å forbedre spillet sitt ved å gå bort fra de vanlige og mer uformelle spillkontrollene som Xbox og PlayStation tilbyr.

For å finne ut om dette er noe for deg, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om systemet.