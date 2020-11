Forbedrede utgaver av Bloodrayne 1 og 2 kommer denne måneden

Ziggurat Interactive har nylig annonsert at Bloodrayne: Terminal Cut og Bloodrayne 2: Terminal Cut kommer 20. november til PC via Steam og GOG. Disse utgavene, utover å støtte moderne operativsystemer og hardware, inkluderer flere forbedringer, deriblant 4K-oppløsning, støtte for kontroller, forbedrede teksturer og ekstra effekter.

Prisen på disse er enda ikke annonsert, men eiere av de originale - som kun koster £6.99 - får Terminal Cut uten ekstra kostnad.

Ziggurat sier at dette kun er første steg i deres fremtidige planer for Rayne og hennes eventyr.