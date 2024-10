Forbered deg på Apple Intelligence med iPhone 16

HQ

Om et par måneder lanserer Apple sitt neste store skritt fremover innen kunstig intelligens, i form av Apple Intelligence -systemet. Når denne funksjonen kommer, er det med den nye serien av iPhone 16-dingser at vi vil se den største effekten og innlemmelsen, men det er ikke alt disse nye enhetene har å by på.

Den nyeste iPhone har en kraftigere prosessor, nye kameraer, et par ekstra eksterne knapper og en enda lengre batterilevetid. Det er unødvendig å si at hvis du var på gjerdet, er det noen forskjellige grunner til å være begeistret for det siste utvalget av iPhones.

Men du kan se mer om dette selv ved å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.