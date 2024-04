Forbered deg på den 77. filmfestivalen i Cannes ved å spille arkadespillet vårt.

HQ

Det er snart den tiden på året da noen av filmbransjens største og mest kjente stjerner og filmskapere drar til den fantastiske franske byen Cannes for å delta på den årlige Film Festival som arrangeres der hver vår.

77th Cannes Film Festival arrangeres mellom 14. og 25. mai, og for å feire Gamereactors planlagte første deltakelse på arrangementet har vi laget et lite arkade-minispill der du kan teste ferdighetene dine og konkurrere med andre brukere i Gamereactor-nettverket.

Bare gå til forsiden av ditt lokale Gamereactor-nettsted, klikk på den pikselerte Cannes-logoen øverst til venstre(eller bare klikk her!), og test så ferdighetene dine ved å bruke musen til å unngå fallende tomater og samle opp fallende edelstener.

Du kan også klikke på "Hvem skal Gamereactor intervjue?". under spillet for å si din mening om hvem du vil at vi skal snakke med på Film Festival i år.

Ta en titt på spillet og avstemningen, og husk også å dele din høyeste poengsum med oss i kommentarfeltet nedenfor. Så langt er min beste poengsum 170!