Forbered deg på latterlig fart: Spaceballs 2 kommer i april 2027

Selv om vi har hørt om prosjektet flere ganger før, føles det likevel surrealistisk at vi faktisk skal få se en ny Spaceballs, 40 år etter originalen. På toppen av det hele har den fortsatt stort sett de samme hovedrolleinnehaverne, sammen med den skarpsindige Mel Brooks, som har skrevet manuset og er produsent - i en moden (og respektabel) alder av 99 år ... og faktum er at han vil være 100 år når filmen har premiere.

Vi vet dette ettersom Deadline nå melder at filmen endelig har fått en fastsatt premieredato. Den 23. april 2027 kan vi parkere oss i kinomørket for å se når "the schwartz awakens." Vi kan selvfølgelig forvente oss nådeløs steking rettet først og fremst mot Star Wars, men også Star Trek, Aliens og Dune (og mye mer i tillegg)

Når det er sagt, er det bare å vente på de første plakatene og en teaser-trailer, som forhåpentligvis er noe vi kan se frem til i høst. Hva er dine egne forventninger? Kan Spaceballs 2 bli like bra som originalen?