Forbered deg til Split Fiction med vår nyttige "Alt du må vite"-video

Det er på tide å oppleve det etterlengtede neste samarbeidseventyret fra den svenske videospillutvikleren Hazelight Studios. Etter den utrolige suksessen til It Takes Two vil deres neste prosjekt tilby en helt annen fortelling, om enn en som bruker like umiddelbart minneverdige co-op-mekanikker og spillelementer. Dette spillet er kjent som Split Fiction, og lanseres i dag.

Med planlagt lansering i dag, 6. mars, på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S har vi laget en hendig "Alt du trenger å vite"-video for å dykke ned i mange av spillets mest spennende elementer.

Vi ser nærmere på hvorfor navnet Hazelight er så viktig og meningsfylt, og utforsker noen av studioets tidligere prosjekter og hvordan de har fortsatt å heve og forbedre skaperprosessen med hvert nye spill. Så vender vi blikket mot historien og ser på strukturen med to settinger og hvordan denne sjangerblandingen kommer sammen for å lage et eventyr uten like.

Deretter går vi over til samarbeidsfunksjonene og hvordan Hazelight sprenger grensene med de nye mekanikkene og spillsystemene i Split Fiction. Og dette er før vi også snakker om gameplayet generelt, som inkluderer drageridning, surfing på hoverboards, unnslippe en supernova og til og med å bli formskiftende magiske skapninger.

Til slutt peker vi så en finger på det fantastiske Friend's Pass og hvordan det gjør det mulig for en venn eller kjære å hoppe på og nyte Split Fiction mens de bare trenger å fange en eneste kopi mellom dere to.

Så ikke gå glipp av vår nyttige video nedenfor, og ellers ikke glem å sjekke ut Split Fiction, når det kommer i dag på PC, PS5 og Xbox Series X/S.