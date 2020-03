Forberedelsene til Gamescom 2020 fortsetter som planlagt

Som kjent har E3 2020 blitt avlyst og selv om GDC har blitt utsatt, så er det fullt mulig at det også blir helt avlyst. Det etterlater oss med spørsmålet, hva med Gamescom? Messen finner sted først i august, men ingen vet hvor lenge coronaviruset vil herje, og om det pågår helt til sommeren vil det ikke være ideelt å avholde en messe med over 200.000 mennesker fra hele verden.

Nå har arrangørene gitt oss en oppdatering via Twitter, hvor de slår fast at sånn som det ser ut nå, vil Gamescom 2020 gå av stabelen i august. Det følger dog nøye med på situasjonen, og en avlysning kan komme hvis ikke den vestlige verden har fått kontroll på smitten innen den tid.

"The preparations for the #gamescom2020 are continuing as planned according to the current status for the determined date. We will of course follow the recommendations of the responsible authorities regarding major events, evaluate them on a daily basis and make our decicisions after careful considerations."