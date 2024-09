Forbrukerrådet ønsker forbud mot virtuell valuta

HQ

Fristelsen til å kjøpe et ekstra kostyme eller et litt kulere våpen i et spill kan være stor for mange av oss, men hvor mye dette faktisk koster oss i kroner og øre er ikke alltid like lett å holde styr på. De reelle kostnadene blir ofte skjult bak spillets interne valuta, som kan gi en misvisende oppfatning av den ekte prisen.

Dette vil Forbrukerrådet ha en slutt på, melder NRK. Sammen med 21 andre forbrukerorganisasjoner fra 17 land går de nå sammen for å forby virtuell valuta som kan kjøpes for ekte penger.

"Vi ser også mange eksempler på at kasinolignende mekanismer brukes for å manipulere spillerne til å bruke mest mulig penger," sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet til NRK. Rådet mener det er spesielt bekymringsverdig når mekanismene rettes mot barn, og at man ikke har grunnleggende forbrukerrettigheter når man betaler med virtuell valuta.

Bakgrunnen for klagen og ønsket om et forbud er rapporten Getting played - The True Cost of Virtual Currency, som også lanseres i dag. Dersom forbudet ikke blir vedtatt er det foreslått andre alternativer, som mer transparante systemer hvor spillene oppgir prisene i ekte penger.

Hva tenker du, bør interne valutasystemer i spill forbys helt eller bare reguleres bedre?