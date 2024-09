Force Dynamics har avduket den nye 202 racingsimulatoren

HQ

De amerikanske bevegelsesguruene hos Force Dynamics har nettopp offentliggjort den nye simulatorriggen 202, et såkalt 6DOF-system (Degrees or Freedom) som simulerer alle bevegelsene som en GT/Formula/rally-racerbil utsettes for, eller genererer.

Riggen leveres komplett med datamaskin, skjermer, rattbase og pedaler, og koster ca. 42 000 dollar eksklusive frakt. Med andre ord må du regne med å betale mye når du legger til frakt og toll. Personlig synes jeg det ser mer ut som en karusell, når den først er i bevegelse, enn hvordan en ekte bil oppfører seg under tung løpsbelastning.

"Det er den eneste ekte bevegelsessimulatoren i sin pris- og størrelsesklasse, den eneste som kan flytte skjermer med plattformen, den eneste som gir ekte g-kraftbelastninger, og det eneste to-aktuatorsystemet med effektive sving- og svingningsakser som overgår 6DOF-systemer på proffnivå. 202 er i en klasse for seg - uansett pris. 202 har ikke bare dobbelt så stort rulleområde som de fleste konkurrentene, men beveger seg gjennom rulleområdet syv ganger så raskt som konkurrenter med tilsvarende pris, og den er dobbelt så rask som systemer som koster dobbelt så mye. D-Box-plattformer gir deg 1,5 tommers aktuatorrekkevidde, Qubic-systemer 1,9 tommer, og 202 hele 15 tommer. Det finnes ingen sammenligning.

Konvensjonelle plattformer stabler bevegelsessystemet på toppen av aktuatorene, slik at hodet ditt svinger rundt som en bøtte i enden av et tau. Den konvensjonelle visdommen sier at for mye bevegelse er dårlig, men det er fordi konvensjonelle plattformer gjør bevegelse dårlig. Rullesenteret på 202 er nesten på hodehøyde, noe som gir rene, presise laterale g-kraftsignaler uten utilsiktede krefter. Dessuten betyr 202s layout at den kjører som en flerakseplattform. Det ekstremt høye krengningssenteret betyr at du faktisk beveger deg til venstre og høyre - en indusert svaiakse - når du svinger til venstre og høyre, og fjærbeinsgeometrien driver også en indusert svingningsakse. Du får mer bevegelse fra side til side og forover og bakover i "2DOF" 202 enn i seksaksede systemer som koster fem ganger så mye."