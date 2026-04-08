Ford avduker den nye F-150 Roush Nitemate

Det ser ut til at den klassiske gatebilen gjør et seriøst comeback, og den er høyere, lavere og slemmere enn noensinne.

2026 Ford F-150 Roush Nitemare har blitt avslørt som en radikal ytelse makeover av Fords bestselgende pickup, bytte off-road evne for aggressiv styling og on-road håndtering.

Bygget på standard Ford F-150, Nitemare er i hovedsak en fabrikkstøttet tuningpakke utviklet av Roush. Den er tilgjengelig på XL- og XLT-utførelser, og legger til en betydelig oppgraderingskostnad på $ 22.999 på toppen av basisbilen.

Roush har fullstendig omarbeidet fjæringen med coil-overs, oppgraderte dempere og tykkere antirullstenger, og senker lastebilen med over 7 centimeter.

Den har også fått en skreddersydd grill med integrerte gule lys, et ventilert panser med varmeavtrekk og svarte 22-tommers hjul med brede prestasjonsdekk. Valgfri grafikk og mørke dekorelementer skyver utseendet enda lenger inn i gateprestasjonsterritoriet.