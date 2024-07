Ford avslører helelektrisk Capri

HQ

En av de kuleste og mest minneverdige faktisk rimelige bilene på 1970-tallet var Ford Capri. Den var faktisk svaret på hvordan en muskelbil ville sett ut hvis den var designet for europeiske veier og ikke massive amerikanske motorveier, og var bygget for også å forsørge en familie og til en praktisk prislapp. Den var den ideelle kombinasjonen av funksjon og fantastisk form.

Capri har dessverre vært død lenge, men Ford har bestemt seg for å bringe den tilbake i en helelektrisk variant som er mer en SUV enn en sporty coupé. Denne modellen har et elektrisk batteri som lover en rekkevidde på 620 km, samtidig som den har plass til mer enn 570 liter bagasjerom. Den kommer i knallgult, har en infotainmentpakke med berøringsskjerm som kan skyves til siden for å avsløre ekstra oppbevaringsplass, og vil også ha automatiserte systemer, inkludert filskifte og å se opp for syklister før du åpner døren.

Den eksakte prisen og lanseringsdatoen for Capri har ennå ikke blitt avslørt, men du kan ta en titt på den nedenfor.

