Ford-sjefen mener at programvare er den største utfordringen for biler i dag

Enten det dreier seg om infotainment gjennom apper, en bedre og sterkere tilkobling til telefonen eller de selvkjørende systemene som moderne bilførere i økende grad bruker, er det vanskelig å argumentere mot at moderne biler handler like mye om programvaren som om selve maskinvaren.

Og dette erkjennes av Ford-sjef Jim Farley, som til og med anser programvare som den største utfordringen for selskapet hans fremover - til og med større enn overgangen til elbilteknologi. I et intervju med Car and Driver sier Farley dette:

"Alle tror at disse tre tingene - Kina, programvare og elbiler - er det samme. Nei, de er ikke det samme. Programvaren er ti ganger større for meg. Vi må tenke mer og mer på hvordan kjøretøyet vårt er et tredje rom, et underholdningsrom. Nå som du [kan] kjøre på motorveien og ha 45 minutter til rådighet, hva skal du gjøre i bilen? Holder det å ha videokonferanser og konsumere innhold som du ville gjort hjemme? Eller må vi endre kjøreturen for å kunne gjøre noe mer?"

Farley snakker også om kjøretøy som enten helt eller delvis går over til å bli selvkjørende, noe som betyr at du nå i praksis har "tid til å slå ihjel".

Er du enig med Farley?