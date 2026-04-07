Fords nye GT Mk IV setter tiden for tidenes tredje raskeste runde på Nürburgring

Ford har nettopp sikret seg en plass i Nürburgrings historie. Den banebaserte Ford GT Mk IV har offisielt blitt den tredje raskeste bilen noensinne til å kjøre rundt Nürburgring Nordschleife.

Overskriften er en lynrask rundetid på 6:15.977, satt av fabrikkfører Frédéric Vervisch. Resultatet plasserer bilen bak Porsche 919 Hybrid Evo og Volkswagen ID.R på alle tiders toppliste.

Det som gjør prestasjonen enda mer bemerkelsesverdig, er biltypen som er involvert. I motsetning til de to bilene foran den, den ene en hybrid Le Mans-prototyp og den andre en helelektrisk rekordbil, har GT Mk IV en ren forbrenningsmotor, noe som gjør den til den raskeste bensindrevne bilen noensinne på den legendariske banen.

Selve bilen er imidlertid langt fra lovlig på veien. Dette er en ultrabegrenset maskin som kun kan kjøres på bane, bygget i samarbeid med Multimatic og begrenset til bare 67 eksemplarer på verdensbasis. Den har en kraftig omarbeidet EcoBoost V6-motor med to turboer som yter over 800 hestekrefter, sammen med et strukket chassis, racingspesifikk fjæring og aggressiv aerodynamikk med lang hale som kun er designet for rundetider.

Du kan se den i aksjon nedenfor.