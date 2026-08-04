Forebyggende evakueringer i nærheten av vulkanen Fuego i Guatemala

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Myndighetene i Guatemala har beordret forebyggende evakueringer i nærheten av vulkanen Fuego, inkludert innbyggerne i El Porvenir og Las Lajitas, begge i San Juan Alotenango, ifølge Reuters. Tiltaket er iverksatt etter at vulkanen gikk inn i en ny, mer intens utbruddsfase.

Som vanlig ved dette fenomenet utgjør pyroklastiske strømmer og aske den største faren, ettersom rasktflytende blandinger av vulkansk gass, aske og stein allerede har beveget seg nedover fem kløfter. Myndighetene advarte om at disse kan bevege seg enda lenger dersom vulkanaktiviteten øker i løpet av de neste timene.

Alarmnivået er oransje, og asken kan påvirke områder opptil 100 km vest og nordvest for vulkanen. Fuego overvåkes nøye, ettersom et stort utbrudd drepte mer enn 200 mennesker i 2018 og begravde et helt samfunn.