Foreldre advares om skumle virale videoer med Poppy Playtimes Huggy Wuggy

Poppy Playtime gikk viralt i fjor, tross sin relativt korte holdbarhet, takket være sin enormt skumle antagonist. Vi snakker om den lange robotdukken Huggy Wuggy, som hjemsøker den forlatte leketøysfabrikken spilleren befinner seg i.

Huggy Wuggy har blitt populær blant de yngre, og nå brukes karakteren til å skremme via videoer som også har gått viralt. Disse videoene er tilgjengelige på blant annet YouTube og TikTok, hvor de tilsynelatende sklir gjennom foreldrekontrollen som begge plattformene tilbyr, og kan derfor ses av barn i alle aldre.

Ifølge en talsperson for YouTube (via Sky News) skal ikke disse videoene være tilgjengelig på YouTube Kids, og sier litt om hvordan man kan beskytte barna sine på plattformen:

"Disse videoene er ikke tilgjengelige på YouTube Kids. I tillegg, på YouTube Kids, er alle foreldrekontrollene våre gratis for foreldre å tilpasse opplevelsen for barna sine, slik at de kan kontrollere hva de kan eller ikke kan se. Dette inkluderer muligheten til å håndplukke innholdet, velg innholdsnivåer etter alder for å blokkere innhold og mer."

Tross dette ser det ut til at barn har sett videoen der også, så det kan være lurt å følge litt ekstra nøye med dersom du har barn som er aktive på disse plattformene.