Foreløpig er det ingen planer om DLC, New Game+ eller kjærlighetsforhold i « Star Wars Zero Company

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Nylig arrangerte Bit Reactor, utvikleren av Star Wars Zero Company, en spørsmålsrunde på spillets Discord-kanal, der fans fikk muligheten til å stille sine viktigste spørsmål før spillets lansering neste måned. Bit Reactor fikk mange spørsmål, og selv om noen av svarene kanskje skuffer fans som håpet på bekreftelse på at det kommer mer «Zero Company» etter den første utgivelsen, er det fortsatt mye å glede seg over.

Bit Reactor har samlet alle svarene i et omfattende innlegg på Steam. Der gikk utviklerne i detalj inn på spillets tilpasningsfunksjoner, samt dets filmiske fortelling og omfattende strategiske spillopplevelse. Ifølge Bit Reactor vil det ta rundt 30–40 timer å spille gjennom hovedkampanjen, og spillet har også opptil 20 agenter som vi kan tilpasse og forhåpentligvis holde i live gjennom oppdragene våre i Klonekrigene.

På den andre siden var det noen ting som ble bekreftet å ikke stå på Bit Reactors prioriteringsliste akkurat nå. Beklager, folkens, vi kan ikke ha et romantisk forhold til Twi’lek-kvinnen Runa Blask, og for den saks skyld heller ikke til noen andre i troppen vår. Det finnes et «Bonds»-system, men det lar oss ikke velge en partner i romantisk forstand. Det blir heller ingen offisiell støtte for modding eller «New Game+» ved lanseringen. Disse funksjonene, i likhet med DLC, kan komme senere, men forståelig nok fokuserer Bit Reactor akkurat nå på å gjøre spillet klart for lansering.

Star Wars Zero Company Spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S den 27. august.