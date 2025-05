Førerløse biler kan være på gatene våre i 2027

HQ

Førerløse biler - så vel som flygende biler - virker som en god indikator på når vi virkelig befinner oss i den fremtiden som mange trodde vi ville befinne oss i allerede på 2000-tallet. Det ser ut til at vi endelig kan være på det stadiet der vi kan se biler som kjører av seg selv i gatene, i hvert fall i Storbritannia.

Den britiske regjeringen sa før den nåværende regjeringen at vi ville ha førerløse biler på veiene innen 2026, men nå ser det ut til at vi i stedet vil se dem i andre halvdel av 2027. Noen selskaper er imidlertid allerede i gang med å teste ut førerløse biler ved hjelp av et system utviklet av AI-selskapet Wayve.

"Vi er klare til å lansere robotaxier i Storbritannia så snart regelverket er klart for oss", sier Andrew Macdonald, senior VP for mobilitet i Uber, til BBC.

Selvkjørende teknologi er allerede tilgjengelig i begrenset omfang, men en sjåfør må sitte bak rattet og være ansvarlig for kjøretøyet. Det kan imidlertid ta en stund før publikum er klare til å akseptere en bil uten noen som styrer den, for akkurat nå ser det ut til at folk er svært negative til at et kjøretøy skal kjøre alene.

Dette er en annonse: