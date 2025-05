Førerløse biler kommer ikke til Storbritannia før tidligst i 2027

HQ

Den tidligere Conservative regjeringen la i sine siste dager dristige planer om å få førerløse biler ut på britiske veier allerede i 2026. Dette vil imidlertid ikke lenger være tilfelle. Den nåværende Labour regjeringen har besluttet å skrinlegge denne planen og i stedet se førerløse biler tidligst i 2027.

Dette ble bekreftet av Department for Transport til BBC, i en uttalelse som forklarer: "Vi jobber raskt og vil implementere lovgivning om selvkjørende kjøretøy i andre halvdel av 2027. Vi undersøker også muligheter for kortsiktige forsøk og piloter for å skape de rette forutsetningene for en blomstrende selvkjørende sektor."

Dette har ført til at enkelte produsenter av førerløse biler allerede har kommet med påstander om at dette kanskje er for lang tid å vente, og at teknologien er klar til å tas i bruk nå. Ubers senior visepresident for mobilitet, Andrew Macdonald, legger til: "Vi er klare til å lansere robotaxier i Storbritannia så snart regelverket er klart for oss."

Førerløse biler blir stadig vanligere rundt om i verden, men de er ennå ikke en vanlig teknologi overalt, og det er USA og Kina som leder an. Spørsmålet nå er om 2027 fortsatt er målet, eller om det til slutt blir utsatt enda en gang.

