Forever Skies blander Subnautica, Dying Light og Wall-E

Omtrent to år har gått siden en gruppe utviklere som blant annet har laget Divinity Original Sin, Dying Light, The Medium og Chernobylite sa de hadde dannet et nytt studio kalt Far From Home, og passende nok ønsket å lage et førstepersons action-overlevelsesspill satt i et univers hvor jorden har blitt herjet av katastrofer som følge av global oppvarming. Nå er det tid for en nærmere titt på det lovende prosjektet.

Dette siden utviklerne har gitt oss den første skikkelige traileren fra det som nå heter Forever Skies. Her er det ikke akkurat tvil om utviklerne sin bakgrunn når vi får se utforskning av ruiner, vakre panoramautsikter, forbedringer av luftskipet vi skal få sveve rundt i og små glimt av mer actionfylte scener. Forvent å se en god del etter hvert også siden det lovende spillet skal slippes som Early Access på Steam senere i år.