Forever Skies utsettes til 2023

HQ

At spillet lages av folk som blant annet har gitt oss Divinity: Original Sin og Dying Light er bare én av mange grunner for at Forever Skies er på mange sin ønskeliste, så det er litt skuffende å høre at vi må vente en del lengre enn planlagt.

Utviklerne var tidlig ute med å si at planen var å slippe Forever Skies som Early Access mot utgangen av 2022, men Far From Home skriver i en pressemelding at de har bestemt seg for å utsette denne lanseringen til en gang i første halvdel av 2023. Grunnen til at de ikke ønsker å si noe mer spesifikt er at den ekstra tiden skal brukes på å gjøre gameplayet under de giftige skyene mer interessant, få mer varierte omgivelser, utdype utforskningen og finpusse luftskipet en god del før Early Access-lanseringen finner sted. Dette siden tilbakemeldingene fra demoen var så ekstremt gode at de forventer langt flere nedlastninger på Early Access, noe som selvsagt gjør det enda viktigere å gi et godt førsteinntrykk.

Som en slags kompensasjon for dette har vi fått en ny video hvor utviklerne viser frem noen av måtene luftskipet kan tilpasses på.