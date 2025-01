Forfatteren av Raging Bull og Taxi Driver hyller kunstig intelligens

HQ

Paul Schrader, forfatteren bak blant annet Raging Bull og Taxi Driver, har lovprist bruken av ChatGPT. Selv om kunstig intelligens fortsatt er kontroversielt, spesielt når det gjelder kreative felt som manusforfattere, har Schrader ofte vært en av dem som har forsvart teknologien.

I et nytt innlegg på Facebook legger Schrader frem argumentene sine. "Jeg sendte nettopp ChatGPT et manus jeg hadde skrevet for noen år siden og ba om forbedringer", skrev Schrader. "I løpet av fem sekunder svarte den med kommentarer som var like gode eller bedre enn jeg noen gang har fått."

"Jeg spurte ChatGPT om 'en idé til en Paul Schrader-film'", fortsatte han. "Så Paul Thomas Anderson. Så Quentin Tarantino. Så Harmony Korine. Så Ingmar Bergman. Så Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Ford. Speilberg. Lynch. Hver eneste idé chatgpt kom opp med (på noen få sekunder) var god. Og original. Og utfylt. Hvorfor skal forfattere sitte i månedsvis og lete etter en god idé når AI kan komme med en på sekunder?"

De siste årene har det vært et press i retning av å bruke kunstig intelligens i film og TV, og noen har motsatt seg dette, mens andre har bestemt seg for å se hva teknologien kan tilby.

Hvor står du i forhold til AI og film?

Takk, Deadline.