Forge of the Fae annonsert og ser ut som et rålekkert JRPG-spill

Det ser ut til at den nystiftede japanske utvikleren Datadyne vil få en veldig god start. De har nå annonsert Forge of the Fae, et turbasert japansk RPG om en oppfinner kalt Fiora. Hun forsker på "en rekke mystiske forsvinninger" i en "verden inspirert av gammel keltisk folklore, full av intriger, eventyr og uendelige muligheter".

Vi er lovet et stort persongalleri, et dypt system for kamper og progresjon, samt en historie der valgene dine vil ha innvirkning. Selv om alt dette høres bra ut vil vi også unnskylde oss for å være litt grunne når vi sier at det som gjorde oss mest interessert var grafikken. Bare se på disse deilige pikslene.

Så langt er den eneste bekreftede plattformen Steam, men forhåpentligvis vil det etter hvert også bli utgitt for konsoller. Nyt nå disse fantastiske skjermbildene nedenfor.