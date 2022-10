Forhandler solgte God of War: Ragnarök for tidlig, og Cory Barlog er rasende

HQ

Dagene frem til en stor utvidelse er alltid avgjørende med tanke på hemmelighold, men i God of War: Ragnaröks tilfelle har det gått veldig galt.

Det var faktisk spillets egen regissør, Cory Barlog, som la ut på Twitter-kontoen sin at en forhandler hadde solgt flere eksemplarer av spillet to uker før den offisielle lanseringen 9. november, og han er naturligvis rasende.

"Sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. completely fucking stupid you have to do this.

This is not at all how any of us at SMS wanted things to go."

Antallet eksemplarer som har blitt distribuert er ukjent, men detaljer og filmsekvenser fra slutten av spillet har allerede dukket opp. Vi oppfordrer deg sterkt til å blokkere alle ord relatert til God of War på sosiale medier og avstå fra å oppsøke informasjon som kan spolere et av årets potensielt beste spill for deg.