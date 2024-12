Forhandlinger er i gang for en potensiell S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Netflix-serie

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har vært en av årets siste suksesshistorier. Til tross for mange bugs og ytelsesproblemer i den lanserte versjonen av spillet, solgte det likevel utrolig mange eksemplarer, fordi folk visste at GSC Game World hadde laget noe stort, til tross for noen problemer.

Med et vellykket spill på hendene, ser GSC Game World hvor det kan gå videre. I et sjeldent intervju snakket GSC Game World-eier Maksym Krippa med Forbes Ukraine om planer for fremtiden, inkludert DLC og en Netflix-serie.

"Med DLC og utgivelser på andre plattformer som kommer, tror vi at vi kan oppfylle, og kanskje til og med overgå, selv de villeste prognosene," sa Krippa om fremtiden til spillet. GSC Game World har allerede bekreftet at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gikk med overskudd, men nå kan vi se at det går multimedia.

"Visse forhandlinger er for tiden i gang, men problemet er ikke løst ennå," sa Krippa til Forbes og snakket om et potensielt Netflix-show. "Jeg vil gjerne at vi skal få en serie på Netflix."