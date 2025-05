Forhåndsvisning av Madrid Open-finalen for kvinner mellom Aryna Sabalenka og Coco Gauff

HQ

Aryna Sabalenka og Coco Gauff er klare for finalen i Madrid Open i morgen lørdag. Den regjerende mesteren Iga Świątek, som har vært i finalen to ganger på rad, ble raskt eliminert av Coco Gauff på 64 minutter. Amerikaneren, som vant US Open 2023, vant sin første seier på grus over polakken på en overbevisende måte, 6-1, 6-1, og det var hennes tredje strake seier over Swiatek, som tidligere ledet 11-1 i innbyrdes oppgjør med Gauff.

Aryna Sabalenka måtte jobbe litt hardere for å eliminere Elina Svitolina, som er nummer 17 i verden. Hviterusseren slo ukraineren med 6-3, 7-5 og tok seg til finalen i Madrid Open for fjerde gang.

Finalen i Madrid Open mellom Aryna Sabalenka og Coco Gauff spilles lørdag 3. mai klokken 10:00 BST, 11:00 CEST. Med tanke på Sabalenkas erfaring kunne man tro at hun er favoritten, men de innbyrdes oppgjørene er tette, der Gauff leder 5-4, inkludert deres eneste kamp på grus, i Roma i 2021.