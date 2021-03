Du ser på Annonser

Under Square Enix-presentasjonen for et par uker siden fikk Luminous Prodoctions' kommende spill endelig et offisielt navn, og vi vet nå at det heter Forspoken. De ga oss dessuten en liten trailer som viste noen korte gameplay-glimt.

Nå har de utgitt en forlenget utgave av samme trailer, som gir oss en litt dypere kikk på gameplayet. Det er ikke mye, men det er i hvert fall mer.

Du kan se videoen nedenfor. spillet kommer i 2022 til PlayStation 5 og PC.