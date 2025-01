Formel 1 bekrefter flerårig forlengelse av Belgias Grand Prix på den ikoniske Spa-Francorchamps-banen

HQ

Circuit de Spa-Francorchamps, en av de eldste racerbanene som fortsatt eksisterer, ligger i Vallonia-regionen i Belgia, og har vært en integrert del av Formel 1 siden den første utgaven i 1950 (selv om det første Grand Prix-et ble arrangert der i 1925). Det er et av favorittløpene for mange fans på grunn av den naturskjønne beliggenheten, og det vil forbli på kalenderen i noen år til.

I dag har Formel 1 kunngjort at Belgias Grand Prix forlenges. I tillegg til 2025-utgaven (25.-27. juli 2025), som sammenfaller med Formel 1s 75-årsjubileum, er det nå bekreftet at Belgias GP også vil bli arrangert i 2026, 2027, 2029 og 2031. Dette kommer etter betydelige investeringer den siste tiden, inkludert to nye tribuner og nye underholdnings- og fanopplevelser utenfor banen.

Den syv kilometer lange banen gjør den til den lengste banen i kalenderen, fylt med lange rettstrekninger og utfordrende, raske svinger. "Spa-Francorchamps er med rette hyllet av både førere og fans som en av de fineste racerbanene i verden, og den har vært vertskap for noen utrolige øyeblikk i løpet av sine mange sesonger i Formel 1", sier Stefano Domenicali, president i Formel 1, og takker den vallonske regjeringen.

Lewis Hamilton vant Belgias Grand Prix sist, for femte gang. Vil han gjenta dette i år, nå som han har sluttet seg til Ferrari?