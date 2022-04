Formel 1 tas til nye høyder med F1 22 i juli, men det lukter litt 2K

Takket være en rekke nye spennende førere og ikke minst Drive to Survive har Formel 1 virkelig økt i popularitet igjen de siste årene, så det har også vært ekstra interesse rundt EA og Codemasters' racingserie også. Derfor er det godt å se at årets spill gjør noen spennende ting.

Som lovet har F1 22 blitt offisielt annonsert i dag, noe som betyr at vi har fått en trailer og mye informasjon. En av de mest åpenbare endringene er selvsagt at spillet vil bruke de nye hybridbilene, noe som betyr at utviklerne har vært nødt til å endre litt på fysikken og kjørefølelsen sammenlignet med i fjor. Andre forventede endringer er selvsagt inkluderingen av Miami og Sprint-løpene.

Når det kommer til mer overraskende ting kan Oculus Rift- og HTC Vive-eiere glede seg til å nyte spillet i virtual reality. Dessverre er ikke overraskelser alltid like hyggelige, for det Codemasters kaller F1 Life vil nok gjøre flere enn meg litt bekymret. Dette siden F1 Life enkelt sagt er et hubområde hvor vi kan vise frem både bilene og førerne våre som kan tilpasses på enda flere måter enn før takket være kosmetiske endringer man får ved å vinne løp eller bruke både spillets valuta og ekte penger. Her lukter det EAs klassiske fokus på mikrotransaksjoner lang vei...

Utenom det fremhever dagens pressemelding hvor viktig valgmuligheter blir i F1 22. Et eksempel på dette er at vi kan velge om løpsdagen skal være "Immersive" eller "Broadcast" avhengig av hvor realistiske og omfattende valgene man må gjøre er. Det er også mulig å gjøre slik at andre førere reagerer på ditt nivå slik at du aldri blir totalt overkjørt, samt få enda mer hjelp på skjermen for de som ikke har like mye erfaring med denne intense sporten.

Forvent å se og høre langt mer om alt dette de neste ukene, for F1 22 vil slippes allerede den 1. juli.