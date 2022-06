Forrige finansår ble det solgt hele 60 millioner Pokémon-spill til butikkene

HQ

Man skulle tro at Pokémon-seriens popularitet ville begynne å minke på et eller annet tidspunkt, men det ser heller ut til at den vokser støtt hvert eneste år, og nye Pokémon-spill selger konsekvent mange, mange millioner eksemplarer.

For eksembel noterer Serebii at The Pokémon Company nylig har oppdatert Pokémon in Figures-delen på hjemmesiden, og her fremgår det at det mellom april 2021 og mars 2022 ble sendt 60 millioner spill basert på Pokémon til butikkene.

Dermed når serien en total på 440 millioner solgte eksemplarer, som mildt sagt er imponerende. Det tallet kommer til å vokse med flere millioner når Pokémon Scarlet/Violet lanseres til høsten.

Hvilket spill i serien er din absolutte favoritt?