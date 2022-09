Forrige uke var den beste for Xbox Series i Japan siden lanseringen

HQ

Microsoft har siden starten hatt et sterkt ønske om å etablere et bedre fotfeste i Japan, og utfordre Sonys og nå egentlig Nintendos dominans i markedet. Spencer snakker ofte om å kjøpe japanske studioer nettopp av den grunn, og de har blant annet et eget show under Tokyo Game Show i år.

Så hvordan går det egentlig? Vel, ifølge analytiker John Welfare på Twitter, hadde Xbox Series-konsollene sin beste uke på det japanske markedet forrige uke siden lanseringen.

Konkret innebærer dette at 16 726 Xbox-konsoller ble solgt i forrige uke på det japanske markedet. Det er fortsatt ganske mye mindre enn de 25 109 PlayStation 5-konsollene som ble solgt, eller de 112 530 Switch-konsollene, men dette er tall som faktisk øker jevnt og trutt hver uke.

Faktisk har Xbox Series solgt 318 000 konsoller i Japan siden lanseringen for to år siden. Det skal også sies at mer enn halvparten av dette tallet har kommet siden mars i år, og at de allerede har gått forbi Xbox Ones 114 831 solgte konsoller totalt sett.