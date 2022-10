Forseglet original iPhone solgt på auksjon til svimlende sum

HQ

En fabrikkforseglet original iPhone (den første modellen) har nettopp blitt solgt på auksjon for svimlende 39 339,60 dollar (ca. 410 000 kroner). Produktet er altså en helt uåpnet utgave av 2007-modellen, som ble auksjonert bort på LCG Auctions, hvor budrunden begynte i slutten av september og ble avsluttet 16. oktober.

Startbudet lå på 2500 dollar, men 28 bud senere hadde summen vokst til underkant av 40 000 dollar. Med tanke på at telefonen kostet rundt 600 dollar da den ble lansert for 15 år siden, betyr det at den har økt i verdi med omtrent 6700%.

Den aktuelle utgaven av telefonen er 8 GB-modellen, som i produktlisten beskrives som følger:

"Virtually flawless along the surface and edges, the factory seal is clean with correct seam details and tightness. Labels on the reverse are correctly pristine beneath the seal. All original - no aftermarket stickers or UPC labels on this one. Brand new, never activated. Collectors and investors would be hard pressed to find a superior example."

LCG Auctions forventet at enheten ville selge for minst 30 000 dollar, og det klarte den med glans.