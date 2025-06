Forsideutøveren til Madden NFL 26 avslørt

HQ

For andre gang noensinne har en Philadelphia Eagles-spiller fått æren av å pryde forsiden av årets utgave av Madden NFL. Valget er ikke overraskende lagets All-Pro running back Saquon Barkley, som sier:

"Å være på forsiden av Madden NFL 26 og å bli utnevnt til Madden NFL 99 Club er begge drømmer som går i oppfyllelse. Jeg er takknemlig overfor lagkameratene, trenerne og Eagles-fansen for deres støtte, og jeg gleder meg til å komme ut på banen igjen for å gi Madden-spillerne flere høydepunktsøyeblikk i Madden NFL 26."

Evan Dexter, VP, Franchise Strategy & Marketing, hadde også noen ord å si om valget, samtidig som han ga noen ledetråder om spillingen i Madden NFL 26 i forkant av en presentasjon i morgen :

"Saquons baklengs hinder var et av de sjeldne, avgjørende øyeblikkene i NFL-historien som en gang ville ha blitt beskrevet som 'noe fra et videospill'. Nå er det en oppvisning i atletikken og kreativiteten til en av fotballens mest elektrifiserende idrettsutøvere. Madden NFL 26 vil levere den mest ekte NFL-opplevelsen vi noensinne har bygget, slik at spillerne kan oppleve flere av de uvirkelige øyeblikkene som Saquon viste frem hele sesongen. Hele avsløringen er denne onsdagen - ikke gå glipp av det neste."

Vi krysser fingrene for at Barkley slipper unna den fæle Madden-forbannelsen, og synes spontant at det er et veldig fint cover. Definitivt en velfortjent heder etter forrige sesong og Super Bowl LIX, men det hadde vel ikke vært urimelig med quarterback Jalen Hurts heller?