Forsinkelsen av No Time to Die vil koste produksjonsselskapet over 30 millioner dollar

Nylig kunne produksjonsselskapet MGM Studios avsløre at de utsetter deres storfilm No Time to Die, som egentlig skulle ha premiere i april, til å november. De sa ikke noe om hvorfor, men det er nok på grunn av coronaviruset.

En sånn forsinkelse er selvfølgelig ikke gratis, og mange reklamekampanjer for No Time to Die var allerede igang. Det betyr, i følge BBC, at forsinkelsen vil koste MGM omtrent 30 millioner dollar.

Analytikere mener at coronaviruset vil ende med å koste den globale filmindustrien over fem milliarder dollar på grunn av utsatte premierer og lavere antall kinobesøkende.