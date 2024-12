Forskere advarer mot ekstreme varmeforhold under fotball-VM 2026, noe som kan true spillernes helse

HQ

Fotball-VM i 2026 skal arrangeres i Canada, USA og Mexico. Det vil gå tilbake til de vanlige sommerdatoene, fra 11. juni til 19. juli, noe som er en lettelse for mange fans etter at VM i 2022 ble avholdt i desember, noe som forstyrret det normale løpet av de hjemlige ligaene.

VM i 2022 ble arrangert om høsten og vinteren for å unngå de ekstreme temperaturene i Qatar. En studie fra Scientific Reports advarer imidlertid om at ekstrem varme kan være uunngåelig også i Nord-Amerika.

FIFA har allerede iverksatt noen tiltak for å beskytte spillernes helse, som for eksempel hydratasjonspauser, små pauser på tre minutter som kan brukes etter 30 minutter hvis temperaturen når 32 ºC (89,6 ºF).

For å bestemme temperaturen bruker FIFA Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT) som et mål for å bestemme den opplevde varmen, samtidig som man tar hensyn til andre faktorer som luftfuktighet eller solstråling, som forklart i El País.

Til tross for det mener studien at indeksen fortsatt er ufullstendig: "WBGT tar ikke hensyn til de viktigste faktorene som er spesifikke for idrett, nemlig produksjonen av spesifikk metabolsk varme, den spesifikke bekledningen som idrettsutøverne bruker og effekten av kroppsbevegelser på den relative lufthastigheten".

10 av de 16 stadionene kan utgjøre et helseproblem på grunn av temperaturene

Derfor foreslår de et annet, mer komplett system som skal brukes, Universal Thermal Climate Index (UTCI). Og ifølge denne metoden er 10 av de 16 planlagte arenaene i faresonen for ekstrem varme, inkludert tre (Arlington og Houston i Texas og Monterrey i Mexico) som kan nå temperaturer på opptil 49,5 ºC mellom kl. 14.00 og 17.00.

Studien foreslår at kampene bør flyttes til andre tider av døgnet for å unngå varmestress på spillerne, noe som kan føre til utmattelse og dehydrering.

Dette vil sannsynligvis også gjelde for VM i fotball i 2030, som skal arrangeres i Spania, Portugal og Marokko. I sammenheng med klimaendringene mener studien at verdensmesterskapene bør flyttes til våren eller høsten i fremtiden...