Forskere foreslår "rewilding" av Europas grenseområder som en naturlig forsvarsstrategi

En gruppe forskere har foreslått et konsept kjent som "defensiv rewilding", som går ut på at restaurering av naturlandskapet i Europas grenseregioner kan fungere som et billig forsvarsverk mot potensielle militære angrep.

Ideen, som er publisert i RUSI Journal og omtalt av Defense News, går ut på at reetablering av skog, våtmarker og torvmyrer langs strategiske grenseområder i betydelig grad kan hindre forflytning av pansrede kjøretøy og militær logistikk.

Studien antyder at i regioner som Øst-Europa, inkludert områder nær grensene til Estland, Polen og Finland, vil terrengbasert forsvar kunne utfylle tradisjonell militær infrastruktur og samtidig fremme miljømål.

Forskerne hevder at særlig våtmarker og torvmyrer kan skape myke grunnforhold som begrenser tung militær mobilitet, mens skogkledde områder kan forstyrre sikten og redusere effektiviteten til moderne målsøkingssystemer.

De trekker også frem historiske eksempler på at naturlig terreng gjentatte ganger har påvirket utfallet på slagmarken, blant annet i store konflikter i det 20. århundret.

Selv om forslaget har vakt interesse i forsvars- og miljøkretser, er det fortsatt teoretisk, og det vil kreve betydelig politisk koordinering og investeringer å implementere det i stor skala.