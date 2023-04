Første detaljer om Kung Fu Panda 4 avslørt

En rekke detaljer om Kung Fu Panda 4 har blitt avduket på årets CinemaCon, inkludert regissøren og premissene for den kommende animasjonsfilmen.

Mike Mitchell, best kjent for sitt arbeid med The Lego Movie 2, Trolls og The Spongebob Movie: Sponge Out of Water, skal regissere Kung Fu Panda 4. Når det gjelder handlingen, ser Pos reise denne gangen ut til å ta en annen vending, ettersom han leter etter en etterfølger til tittelen Dragon Warrior.





For å gjøre dette forlater han Fredens dal og reiser til det som bare blir beskrevet som "den store byen." Her møter han Kameleonen, som kan bli hans største utfordring hittil, ettersom skurken har evnen til å forvandle seg til fiendene fra Pos fortid.

Det ser ut til å være mye å bli begeistret for her, men vi må fortsatt vente en stund før vi ser Kung Fu Panda 4, ettersom filmen skal slippes i 2024.