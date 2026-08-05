Første glimt av fredssamtaler for å få slutt på den blodige borgerkrigen i Myanmar

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Siden et militærkupp i 2021 avsatte Myanmars statsminister og nobelprisvinner Aung San Suu Kyi, har konflikten krevd mer enn 100 000 liv i landet. I lang tid trodde man at motstandsstyrkene gradvis var i ferd med å få overtaket i konflikten, men Kinas nylige strategiske allianse med militærregjeringen har styrket den regjerende hærens posisjon.

Ifølge Reuters-rapporten retter militæret nå innsatsen mot områder rike på sjeldne jordarter og mineraler, en avgjørende økonomisk ressurs i dagens verden. Dette har ført til at væpnede grupper som støtter den tidligere valgte regjeringen, har trukket seg tilbake mot den sørlige delen av landet, men diplomatiske bestrebelser har pågått en stund.

Thailand leder en internasjonal forhandlingsgruppe som har hatt separate møter med de ulike fraksjonene, og alle parter befinner seg for tiden i en «gunstig» posisjon for å nå en avtale, selv om de erkjenner at forhandlingene vil bli lange og langsomme. Denne uken skal den thailandske regjeringen møte general Min Aung Hlaing, den nåværende lederen av Myanmar, i Bangkok, hvor det forventes at det vil bli gjort fremskritt.