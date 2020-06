Første innblikk i PGA Tour 2K21 sitt gameplay

Du ser på Annonser

2K Sports og HB Studios i samarbeid med IGN kunne i natt vise frem den første gameplay-traileren fra det nye golfspillet PGA Tour 2K21. Her fikk vi se det bli spilt fire hull på den legendariske TPC Scottsdale samtidig som vi fikk kommentarer fra Josh Muise og Shaun West fra HB Studios underveis. Den drøye syv minutter lange traileren viser den brukergenererte spilleren Mac HB bryne seg på hull 13, 14, 15 og 16 på banen hvor Waste Management Phoenix Open spilles hvert år, i karrieremodusen.

Umiddelbart får vi se et mer minimalistisk utseende på skjermen i form av grafikk. Ikonene som viser hvilke knapper som gjør hva er gjort sort/hvite i stedet for farger, og både scoreboard og informasjon om vind er mer beskjedne enn før. Et par ting er helt nye på skjermen vi får se umiddelbart, og det er et såkalt power-meter i nedre del av skjermen samt et nytt oversiktsbilde av hullet vi er på i forhold til forgjengeren.

Andre funksjoner som draw, fade og endring av loft er alle ting som er tilbake fra de tidligere versjonene. HB Studios kaller det shot shaping, og planen er at det skal bli lettere for nye spillere å forstå hvordan dette fungerer i praksis, som de igjen håper kan tiltrekke nye spillere.

En av tingene som irriterer mange golfentusiaster med forgjengeren er at grid-linjene på greenen som viser hvilken retning den heller i ikke har dekt hele greenområdet. Blir man stående med en 25 meter lang putt i The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour er nesten halve veien mot hullet blankt, og det er vanskelig å kunne lese hvilken retning ballen tar. Dette har de fikset i PGA Tour 2K21, og grid vises nå over hele greenen. Dette vil gjøre langdistanseputting vesentlig lettere selv om vi fortsatt må gjøre jobben selv.

Jeg skal ikke gå inn på alle smådetaljer fra videoen som du selv kan se, men de viktigste punktene å ta fra denne videoen er forbedret grafikk på gress og sand, grid over hele greenen, og det siste vi får se i traileren: en forbedret reprisefunksjon som gjør at jeg kan samle øyeblikkene fra mine beste golfslag på en mer avansert måte.

Etter denne traileren gjenstår fortsatt mange spørsmål. Reagerer publikum på å bli truffet av ballen? Har de fått fikset logikken ved dropp etter å ha truffet vannhinder? Kan man få backspin på slagene som vi ser mye av i virkelig golf? Det er enda to måneder til spillet gis ut, så det er håp om å få svar på mange av disse spørsmålene før utgivelse.

