Første juledag ble nettopp enda mer spennende med to NFL-kamper på Netflix

Netflix har stadig utforsket mer og mer av NFL med dedikerte dokumentarer basert på Quarterbacks og Receivers. Strømmegiganten har også lekt seg med tanken på direktesendt action, og har tidligere tilbudt en direktesendt roast, et direktesendt kjendisgolfevent, en kommende direktesendt boksekamp og mye mer. Denne juledagen vil Netflix sette enda mer fart i sakene ved å la brukerne se to helt enorme NFL-kamper gjennom abonnementet sitt.

Den 25. desember kan vi se frem til Kansas City Chiefs som møter Pittsburgh Steelers, før Baltimore Ravens tar imot Houston Texans.

Alle de fire lagene er i skrivende stund på vei mot sluttspillet, og disse to kampene vil bli et must å se på kvelden for de som befinner seg i Storbritannia og Europa, noe som gjør det til perfekt seermateriale for å avslutte en travel julehøytid.

Kommer du til å se NFL på Netflix denne julen?