Første sesong av MultiVersus starter på mandag

For en uke siden fikk vi den skuffende beskjeden om at MultiVersus' første sesong hadde blitt utsatt på ubestemt tid fra den 9. august, men heldigvis blir altså ikke ventetiden mye lenger.

Utviklerne i Player First Games forteller at første sesong av MultiVersus vil starte den 15. august. Dette betyr at vi blant annet får et nytt Battle Pass den dagen, men ikke mye av det andre de har snakket om. Dette siden innholdet vil slippes gradvis gjennom sesongen, noe som for eksempel fører til at Morty fra Rick and Morty først kommer til spillet den 23. august. Nye moduser er også på vei, men disse blir tilgjengelige andre dager.