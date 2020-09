Du ser på Annonser

Kommer du til å få like stort hakeslepp av Crysis-grafikken på PC i år som da spillet originalt ble lansert i 2007? Antakeligvis ikke, men faktum er at Crysis Remastered ser meget bra ut på PC. Og dette vet vi med sikkerhet, for seriens offisielle Twitter-konto har nå sluppet et skjermbilde fra PC-utgaven.

Sjekk det ut nedenfor. Ser det så bra ut som du hadde håpet? PC-spesifikasjonene kan du lese her.