Første trailer for Jurassic World: Rebirth forventes på Super Bowl

Det er Super Bowl-sesong, og selv om du ikke er fan av amerikansk fotball, kan du likevel titte innom for å se filmtrailerne som vil dra nytte av alle øynene som sitter klistret til skjermene i begynnelsen av februar.

Vi forventer flere visninger for mange filmer, men en spennende førstevisning kan komme fra Jurassic World: Rebirth, hvis Deadline har rett. Filmen kan vise frem sin første trailer i pausen, før eller etter kampen, men siden det er en av Universals største filmer og vil være en verdenspremiere, er det forventet at den kommer til å dukke opp.

Jurassic World: Rebirth I hovedrollene ser vi Scarlett Johansson, Jonathan Bailey og Mahershala Ali, og filmen er regissert av Gareth Edwards. Filmen skal ha premiere 2. juli, så vi kan forhåpentligvis vente oss en trailer snart.

Det rapporteres også at Universal kan vise frem live-action How to Train Your Dragon, samt en Blumhouse-tittel, med tegn som peker mot M3GAN 2.0.

Hvilke trailere ønsker du å se på Super Bowl?