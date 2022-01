Første trailer for Marvels Moon Knight slippes i morgen

HQ

En av seriene som MCU-fans gleder seg mest til nå er Moon Knight, hvor selveste Oscar Isaac gjør inntog i Marvel-filmuniverset som den personlighetssplittede antihelten.

Inntil videre har vi kun fått små glimt av seriens potensiale, men i morgen får vi en skikkelig trailer. Nøyaktig tidspunkt vites ikke, men det har blitt avslørt via Twitter at det skjer på mandag amerikanske tid (natt til tirsdag her på grunn av tidsforskjellen).

Du kan dessuten få noen glimt av den kommende traileren under. Vi går ut i fra at serien får premiere her i løpet av det første halvåret.